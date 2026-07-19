ملت ایران پاس امریکی دشمن کو سکھانے کے لئے فراموش نہ ہونے والے اسباق ہیں، رہبر انقلاب

رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ امام سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای (حفظہ اللہ) نے ایک پیغام تشکر میں، شہید ایران سے وداع کے تاریخی اور بےمثال تاریخی بعثت میں، ملت اور مراجع و اہل علم و دانش نخبگان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اس حماسے کو جلوۂ بعثت اور اسلامی-ایرانی شناخت کے تحفظ کے مستحکم عزم کا ایک نیا معیار قرار دیا اور شیطان اکبر کی جانب سے ایران اور امریکہ کے صدور کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی دستاویز کی بار بار خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا: اب جب کہ امریکی دشمن جنگ پسندی اور زیادہ بھاری اخراجات اور زیادہ رسوائی کا متحمل ہونا چاہتا ہے، تو وہ جان لے کہ ایران کی عزیز ملت اور محاذ مقاومت کے پاس اسے سکھانے کے لئے فراموش نہ ہونے والے اسباق ہیں، جن کی مثالیں ان دنوں مجاہدین اسلام کی بہادری اور جنوبی خطے کے بہادر عوام کی غیرت نے دکھا دی ہیں۔
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