شہادت امام خامنہ ای؛
ویڈیو-تصویری رپورٹ | امت مسلمہ کے قائد شہید امام خامنہ ای کا اربعین، اکرا ـ گھانا
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || افریقی ملک گھانا کے دارالحکومت اکرا میں انقلاب اسلامی کے قائد اور دنیا کے مظلومین و مستضعفین کے قائد آیت اللہ العظمیٰ امام سید علی خامنہ ای (رضوان اللہ تعالیٰ علیہ) کی شہادت کا چہلم پر جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے مقامی دفتر میں منایا گیا۔ اس موقع پر علماء، حوزہ کے طلباء، مقامی عوام، گھانا میں ایران کے کلچر قونصلر، یونیورسٹی کے طلباء، کلچرل کونسل کے سینئر ارکان اور مسلمانوں کی بڑی تعداد حاضر تھی۔
21 اپریل 2026 - 21:55
