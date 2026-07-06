تصویری خبر | ایران کے 'آقائے شہید' کے جنازے سے ترک خبر ایجنسی کی خصوصی رپورٹ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ انقلاب اسلامی کے امام شہید آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ تعالیٰ علیہ) کی تشییع جنازہ کی رسم ابھی جاری ہے اور شام تک جاری رہنے کی توقع ہے۔
اسی اثناء میں مختلف غیر ملکی میڈیا کی اس شاندار تقریب کے بارے میں رپورٹنگ کر رہے ہیں اور اس شاندار اور عظیم الشان رسم وداع کو کوریج دے رہے ہیں۔
تشییع جنازہ کے جلوسوں کا آغاز آج منگل 6 جولائی 2026ع صبح 6 بجے سے تہران میں ہؤا۔
تشییع جنازہ میں عوامی شرکت اس قدر عظیم اور عدیم المثال ہے کہ اس نے بین الاقوامی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے اور مختلف ذرائع ابلاغ ـ بشمول سی این این، ایسوسی ایٹڈ پریس، ریانووستی، چینی، بھارتی، پاکستانی اور دیگر علاقائی ذرائع جیسے المیادین، انادولو وغیرہ ـ اس کی خبروں کی کوریج دے رہے ہیں۔
ترکیہ کی سرکاری خبررساں ایجنسی انادولو نے بھی ایک تصویری رپورٹ شائع کرکے انقلاب اسلامی کے امام شہید آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ تعالیٰ علیہ) کی تشییع جنازہ کی بین الاقوامی کوریج میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔
اس خبر کے ساتھ منسلک تمام تصاویر انادولو خبررساں ایجنسی سے متعلق ہیں۔
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