قرآنِ رنّانی ؛ایک قلمی گوہر ہے جس پر رہبرِ شہید (رحمت اللہ علیہ) کی یادگار تحریر درج ہے

25 اپریل 2026 - 21:18
رواں سال کے عشرہ کرامت کے ایّام میں آستان قدس رضوی نے اپنے قلمی خزانے سے ایک قیمتی اور نفیس قرآن کریم کو جو عبد اللہ رنّانی کی خوبصورت خطاطی پر مشتمل ہے سے نقاب کشائی کی۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || یہ نایاب اثاثہ نہ صرف قاجاری دور حکومت کے فنِ خوشنویسی (خطاطی) کی درخشاں یادگار ہے بلکہ شہید رہبر معظم انقلاب اسلامی  حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای(رضوان اللہ علیہ) کی یادگار تحریر اوراسے آستان قدس رضوی کو ہدیہ کرنے کی و جہ سے ایک ہمیشہ رہنے والی میراث میں بدل گیا ہے۔

آستان نیوز کی رپورٹ کے مطابق؛ قرآن کریم کا یہ نسخہ جو شہید رہبر کے دست خط سے بھی مزیّن ہے اس کی حرم امام رضا(ع) کے دارالقرآن الکریم میں نقاب کشائی کی گئی ۔

نقاب کشائی کی اس تقریب  کے دوران ہم نے اس ثقافتی تقریب کے بعض شرکاء سے گفتگو کی جن کے خیالات کا خلاصہ ذیل میں قارئین کے لئے پیش کیا جا رہا ہے ۔

آستان قدس رضوی کے سب سے بڑے علمی واقف

آرگنائزیشن آف لائبریریز، میوزیمز اور آستان قدس رضوی کے دستاویزی مرکز کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین سید جلال حسینی نے شہید رہبر معظم انقلاب اسلامی کے موقوفات کے وسیع دائرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ تعالی علیہ) آستان قدس رضوی کے سب سے بڑے علمی وقف کنندہ تھے جنہوں نے سن 1950 سے 2025 تک، تیرہ ہزار سے زائد نفیس قلمی نسخے اس مقدس بارگاہ کو ہدیہ کئے ۔ 
انہوں نے بتایا کہ ان قلمی نسخوں کی پینتیس موضوعات اور مختلف زبانوں میں درجہ بندی کی گئی ہے جن میں قرآنی نسخوں کی خاص اہمیت ہے انہی میں سے ایک مصحف، عبد اللہ رنّانی کے خط کا ہے جس کی آج نقاب کشائی کی گئی ہے اس قرآن کریم کے حاشیہ پر شہید رہبر کی درج شدہ تحریر میں اس قرآنی نسخے کے خط اور فنی آرائشوں کے لحاظ سےا شاعت کے حوالے سے تاکید کی گئی تھی جسے آستان قدس رضوی نےا پنے ذمہ لیا اور احسن انداز میں یہ ذمہ داری پوری کی۔

ایک نفیس اور قیمتی قرآنی اثر کی فنی و علمی جلوہ گری

بہ نشر پبلیکیشنز کے منیجنگ ڈائریکٹر جناب مسعود فرزانہ نے اس قرآنی نسخے کی خصوصیات ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن؛ خوبصورت حرف نویسی اور ادائے حروف میں بے مثال دقّت کی بنا پر دورہ قاجارکی قرآنی کتابت کے درخشاں نمونوں میں شمار ہوتا ہے ،پورے متن کی رنگ آمیزی جدول میں کی گئی ہے ،آیات کے نقوش کو باریک طلاکاری سے مزیّن کیا گیا ہے اور سورتوں کے آغاز کو رنگین اور متنوع تذہیب سے آراستہ کیا گیا ہے نیز سورتوں کے نام طلائی خط اور ماہرانہ قلم کاری سے تحریر کئے گئے ہیں۔

یہ قرآن مکمل متن کے علاوہ ترجمہ،روایات،تفسیر،احکام،شان نزول، قرائت کا ثواب اور یہاں تک کہ استخارے کی علامات پر مشتمل ہے اس کا ترجمہ محمد ہادی بن محمد صالح مازندرانی نے کیا ہے جو صفوی دور کے علما اور زاہدوں میں سے تھے ۔

قاجاری دور حکومت کی گرانقدر میراث

آستان قدس رضوی کے قلمی نسخوں اور قرآن کی فہرست نگاری کے ماہر جناب مہتاب شیبانی نے اس مصحف کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کا یہ نسخہ جو’’قرآن رنانی‘‘ کے نام سے مشہور ہے 2019 میں شہید رہبر کےمبارک ہاتھوں سےا ٓستان قدس رضوی کو ہدیہ کیا گیا, اس کا اصلی نسخہ 1233 ہجری قمری میں ممتاز استاد عبد اللہ بن عاشور رنّانی کے خط میں تحریر کیا گیا اور ترتیب کے لحاظ سے یہ ان کے ہاتھوں لکھا جانے والا ایک سو انیسواں قرآن ہے ۔

انہوں نے بتایا کہ یہ نسخہ فنی آرائش کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے اور قاجاری دور حکومت سے تعلق رکھتا ہے ۔

قرآن رنّانی کی اشاعت کو بہتر بنانے کے لئے تجویز

بین الاقوامی قاری قرآن جناب محمد جواد پناہی نے اس قرآن کی اشاعت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن فن اور کتابت کے لحاظ سے ایک بے مثال کام ہے جسے شہید رہبر کی تائید کے ساتھ شائع کیا گیا ہے لیکن نمونے کے نسخے میں ایسا لگتا ہے کہ طباعت شدہ قلم اور حروف کا سائزعام استعمال کے لئے قدرے چھوٹا منتخب کیا گیا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ اس قسم کے کاموں کی اشاعت کا مقصد اسے عام لوگوں بشمول قاریوں ، حافظوں اور تلاوت کرنے والوں کے لئے آسان بنانا ہونا چاہئے اگر سائزچھوٹا ہو اور عینک کے بغیر نہ پڑھا جا سکے تو اس کے استعمال میں کمی آئے گی۔

مترجم: عمران حیدر

