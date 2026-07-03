دشمن کو ایران کے ہتھیار ڈالنے کی خواہش، قبر میں لے جانا پڑے گی، جنرل وحیدی

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے کہ ملت ایران کبھی بھی انقلاب کے رہبرِ شہید کے مشن سے جدا نہیں ہوگی اور ہم کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہوں گے۔ وہ ہمارے دلوں، روحوں اور جانوں میں بسے ہوئے ہیں اور ہم سب کے لئے، ہمارے پیارے ملک ایران کے لئے اور امت اسلامیہ کے لئے، زندہ جاوید ہیں اور ہم کبھی بھی ان سے وداع نہیں کریں گے۔
انھوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمنوں سے مخاطب ہوکر مزید کہا: جو لوگ اس سرزمین کی عزت وعظمت ایک برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، انہیں انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے امامِ شہید کا پاک خون، عالمی کفر کی محاذ کے خلاف اسلامِ عزیز کی فتوحات کا نیا تاریخی موڑ ثابت ہوگا اور وہ اس ملت کے تسلیم ہونے اور ہتھیار ڈالنے کا دن کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔
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