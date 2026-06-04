مایوسی کا سبب بننے والا کوئی بھی اقدام دشمن کا ساتھ دینے کے مترادف ہے، رہبر انقلاب

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛عید اللہ الاکبر عید غدیر، حضرت آیت اللہ العظمی امام سید روح اللہ موسوی خمینی (رضوان اللہ علیہ) کی سینتیسویں برسی اور شہید حضرت آیت اللہ العظمی امام سید علی خامنہ ای (اعلی اللہ مقامہ) کی قیات کے آغاز کی سالگرہ کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ امام سید مجتبیٰ خامنہ ای (حفظہ اللہ)، کا پیغام بیک وقت امام خمینی (رح) کے حرم مطہر میں، انقلاب اسلامی کے عظیم بانی کی یاد میں منعقدہ تقریب میں، تہران کے عارضی امام جمعہ حجۃ الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری، کے ذریعے پڑھ کر سنایا گیا۔
انقلاب اسلامی کے رہبر معظم کے پیغام کا متن درج ذیل ہے:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
اَلحَمدُ للهِ الَّذی جَعَلَ کَمالَ دینِه وَ تَمامَ نِعمتِه بِوِلایةِ امیرِالمؤمنین علیِبنِ اَبیطالِب علیهالسّلام
عید سعید غدیر کے موقع پر ـ ایران اور پوری دنیا میں - تمام مسلمانوں اور بابائے امت اسلامیہ، امیرالمؤمنین علی (صلوات اللہ و سلامہ علیہ) کے محبین کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور حضرت امام خمینی (رحمۃ اللہ علیہ) کی روحِ مُطَہَّر پر سلام و درود بھیجتا ہوں۔ اس سال خمینی کبیر (رحمۃ اللہ علیہ) کے فراق کے بعد سینتیسواں 14 خُرداد (4 جون) ہے اور وہ پہلا 14 خُرداد ہے جب امت کے پدر مہربان، مرید اور مکتب امام کے وفادار اور ممتاز حامی اور ساتھی، رہبر عظیم الشان شہید انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای (اعلی اللہ مقامہ الشریف) ضیافت الٰہی کے مہمان ہوئے ہیں اور ان کی مضبوط آواز اور حکیمانہ اور پراثر کلام کی گونج امام کے مرقدِ مطہر میں سنائی نہیں دے رہی ہے۔ لیکن اسلامی جمہوریہ کے بانی کے 10 سالہ سالہ بیانات و مکتوبات اور رہبرِ شہیدِ عظیم الشان کے 37 سالہ بیانات اور مکتوبات کا مجموعہ، ہم سب کے لئے ایک قیمتی اورعدیم المثال اثاثہ اور مستقبل کے راستے کے لئے روشنی کا مینار ہے۔
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