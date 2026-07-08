https://ur.abna24.com/xkDdP8 جولائی 2026 - 13:37 News ID 1837294 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز حدیث ولایت؛ ویڈیو ز | نجف میں لبیک یا سید مجتبیٰ کے فلک شگاف نعرے 8 جولائی 2026 - 13:37 News ID: 1837294 لیبلز آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای نجف اشرف لبیک یا سید مجتبیٰ متعلقہ خبریں۔ امریکی جارحیت کا ابتدائی جواب، 85 امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا نجف اشرف: عراق رہبرِ شہیدِ امت کا میزبان؛ کروڑوں عراقی تشییع جنازہ میں شریک + 7+ویڈیوز نجف ایک تاریخی وداع کی دہلیز پر/ رہبرِ شہید اور ان کے شہید اہل خانہ کے پیکر لے جانے والا طیارہ نجف بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا شہید آیت اللہ خامنہ ای عالم اسلام کا دھڑکتا ہوا دل تھے/ وہ ایران-پاکستان تعلقات کو اعتقادی اور عوامی بنیادوں پر استوار سمجھتے تھے، سید اقبال رضوی سمینار "رہبرِ شہیدِ امت کا تزویراتی اور تہذیبی ورثہ"؛ رہبرِ شہید کا جنازہ، ایک عظیم واقعہ 'عالم اسلام سے وسیع تر' ایک رپورٹ 10 کلومیٹر طویل سڑک، سراسر سوگ، سراسر انتقام کا مطالبہ، فنانشل ٹائمز + ویڈیو حصۂ اول | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ حصۂ دوئم | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ حصۂ سوئم | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ حصۂ چہارم | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ حصۂ پنجم | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ احسانمند قوم ویڈیو | آیت اللہ خامنہ ای دنیا کے عظیم ترین سامراج مخالف راہنما تھے، امریکی نامہ نگار اسلامی جمہوریہ ایران نئی عالمی طاقت ویڈیو | شہداء کی حامل گاڑی قریب سے + ویڈیوز تہران کے مصلیٰ میں انقلاب کے رہبر شہید کے جسم مبارک سے وداع اختتام پذیر + ویڈیوز رہبر انقلاب کے قاتل 'منصفانہ سزا" سے نہیں بچ پائیں گے، آیت اللہ مکارم شیرازی کچھ مصلائے تہران میں امام شہید کے فرزندوں کی حاضری کے بارے میں پاکستان اور ایران ہر مشکل میں ایک دوسرے کےساتھ کھڑے ہیں، شہباز شریف ویڈیو | یمن کے راہنماؤں کی مصلائے امام خمینی(رح) میں آمد
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