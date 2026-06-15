ایران-امریکہ مفاہمت کے استحکام کے لئے کوشاں رہیں گے، پاکستان + رَسّی جَل گَئی پَر بَل نَہیں گَیا

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ پاکستانی وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے آج (پیر) کو ریاستہائے متحدہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمت ہونے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا "ہم ریاستہائے متحدہ اور ایران کے درمیان ہونے والی مفاہمت کا والہانہ خیرمقدم کرتے ہیں۔"
انھوں نے بین الاقوامی برادری پر اس مفاہمت نامے کے ممکنہ اثرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا "یہ معاہدہ، بین الاقوامی برادری کے لئے اطمینان کا پیغام دیتا ہے اور عالمی منڈیوں میں اعتماد اور استحکام کی پیدا کرتا ہے۔"
اسحاق ڈار نے اس مفاہمت نامے کے حصول میں علاقائی ممالک کے کردار کو بھی سراہا اور کہا "ہم ان حمایتوں اور دیانت دارانہ سفارتی کوششوں کے لئے شکرگزار ہیں جو ہمارے برادر ممالک، بشمول سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر اور دیگر ممالک نے انجام دیں۔"
انھوں نے مزید ایران اور امریکہ کے درمیان پائیدار معاہدے کے حصول کے لئے اسلام آباد کے کردار کے تسلسل پر زور دیتے ہوئے کہا "ہم مکمل تیاری کے ساتھ، ایسے کسی بھی اقدام کی حمایت کرنے کے لئے تیار ہیں جو اس پیشرفت کو مستحکم کرنے کے مقصد سے کیا جائے گا اور یہ اس وقت ہوگا جب باقی ماندہ مسائل سے متعلق مذاکرات جاری رہیں گے۔"
پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخطوں کی تقریب جمعہ کے روز سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہوگی۔
اسحاق ڈار نے سوشل نیٹ ورک ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے اکاؤنٹ میں لکھا: "ہم بے چینی سے 19 جون کو جنیوا میں معاہدے پر دستخطوں کی رسمی تقریب کے منتظر ہیں۔"
پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس پیش رفت کو "نمایاں پیشرفت" قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ "عالمی منڈیوں اور عالمی معیشت کے لئے انتہائی ضروری، اعتمادساز اور باعث استحکام فراہم کرے گا، خاص طور پر ان ترقی پذیر ممالک کے لئے جو علاقائی عدم استحکام کے سامنے سب سے زیادہ زدپذیر ہیں۔"
رَسّی جَل گَئی پَر بَل نَہیں گَیا
آج صبح سویرے، ٹرمپ نے سوشل نیٹ ورک ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کرتے ہوئے لکھا: "اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب حتمی شکل اختیار کر چکا ہے۔ سب کو مبارک ہو! "میں اس کے ذریعے آبنائے ہرمز کے بغیر محصولات (آزادانہ آمدورفت) کے دوبارہ کھلنے کی مکمل اجازت دیتا ہوں!" اور اس کے ساتھ ہی ریاستہائے متحدہ کی طرف سے فوری طور پر بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ دنیا کے جہازو! اپنے انجن اسٹارٹ کرو۔ تیل کو جاری ہونے دو!"
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