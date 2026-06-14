  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. امریکہ

امریکی سلطنت اخلاقی گراوٹ کے بھنور میں؛

اسرائیل عیسائیوں کو قتل کرتا ہے امریکہ اس کا حامی ہے اور ایران اس کا مقابلہ کرتا ہے، ٹکرکارلسن

14 جون 2026 - 07:41
News ID: 1826820
اسرائیل عیسائیوں کو قتل کرتا ہے امریکہ اس کا حامی ہے اور ایران اس کا مقابلہ کرتا ہے، ٹکرکارلسن

‌مشہور و مقبول امریکی صحافی نے کہا ہے کہ ایران عرب ممالک میں مقبول ہو رہا ہے، وہ مظلوموں کا دفاع کرتا ہے، اسرائیل کا مقابلہ کرتا ہے، امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں ہونے والی نسل کشی کی حمایت کرتا ہے اور ایران اس کا مقابلہ کرتا ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ ٹرمپ کے سابق حامی اور صدارتی انتخابات میں اس کی انتخابی مہم چلانے والے مشہور اور مقبول امریکی صحافی "ٹکر کارلسن (Tucker Carlson)  نے کہا ہے:

- اسرائیل لبنان میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں عیسائیوں کو بھی قتل کر تا ہے۔

- ایک امریکی کے طور پر میرے لئے یہ کہنا مشکل ہے، لیکن

- ایران واحد ملک ہے جو انسانوں کا دفاع کرتا ہے۔

- ایران نہ صرف لبنانیوں کا بلکہ فلسطینیوں کا بھی دفاع کرتا ہے اسی وجہ سے

- گوکہ ایران [ان کےبقول] عرب ممالک پر حملے کرتا ہے لیکن عرب ممالک میں بہت مقبول ہے۔

- امریکہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کی نسل کُشی کا دفاع کرتا ہے۔

- عرب ممالک سمیت باقی دنیا خاموش، اور غزہ، مغربی کنارے اور لبنان میں اسرائیلی جرائم کا تماشا دیکھ رہی ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

110

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha