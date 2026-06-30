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امریکی سلطنت کا ڈوبتا ہؤا سورج؛

ڈالر پر عدم اعتماد؛ جاپان نے امریکی قرضے کے سرٹیفکیٹ نیلام کر دیئے

جاپان بھی برکس کے راستے پر!
30 جون 2026 - 18:14
News ID: 1833725
ڈالر پر عدم اعتماد؛ جاپان نے امریکی قرضے کے سرٹیفکیٹ نیلام کر دیئے

ٹوکیو اپنی قومی کرنسی کی قدر کے تحفظ کے لئے، بڑے پیمانے پر امریکی قرضے کے سرٹیفکیٹ فروخت کر رہا ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ نئے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ین (جاپان کی کرنسی) کی قدر 40 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔

ڈالر پر عدم اعتماد؛ جاپان نے امریکی قرضے کے سرٹیفکیٹ نیلام کر دیئے

جاپان نے امریکی قرضے کے سرٹیفکیٹ میں 1.2 ٹریلین ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے لیکن اپنی قومی کرنسی کے تحفظ کے لیے کچھ عرصے سے امریکی قرضوں کی مارکیٹ پر دباؤ ڈال رہا ہے اور 2022 سے اس سال مئی تک، اس نے 200 بلین ڈالر کے امریکی قرضے کے سرٹیفکیٹ فروخت کئے ہیں۔

ڈالر پر عدم اعتماد؛ جاپان نے امریکی قرضے کے سرٹیفکیٹ نیلام کر دیئے

جاپان کی قومی کرنسی کی قدر جاپان اور امریکہ کے درمیان سود کی شرح کے نمایاں فرق کی وجہ سے کم ہوئی ہے اب بلومبرگ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جاپان نے اپنی قومی کرنسی کی قدر کے تحفظ کے لئے اپنے 75.6 ارب ڈالر کے بیرونی اثاثے فروخت کرنے کی طرف رخ کر لیا ہے۔

ڈالر پر عدم اعتماد؛ جاپان نے امریکی قرضے کے سرٹیفکیٹ نیلام کر دیئے

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