ٹرمپ حقیقی دنیا میں ہتھیار ڈال چکا ہے لیکن ورچوئل اسپیس پر ڈینگیں مارتا ہے، ڈاکٹر مرندی

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسلام مذاکرات میں ایرانی ٹیم کے رکن ڈاکٹر سید محمد مرندی نے لکھا:
- گوکہ امریکہ نے بدھ کے روز سمجھوتے کے مسودے میں اچھی خاصی رعایتیں دیں؛
- ٹرمپ نے یہ مسودہ قطری ثالث کے ذریعے ایران بھجوایا، لیکن
- ٹرمپ نے اسی اثناء میں ایک میڈیا کیمپین چلایا اور خوف و ہراس پھیلانے کا سلسلہ بھی چلایا،
- وہ درحقیقت یہ جتانا چاہتا ہے کہ ایران اس کی طرف سے بمباری کی دھمکیوں کے زیراثر پسپا ہوگیا ہے! تاہم،
- حقیقی دنیا میں، یہ ٹرمپ ہی ہے جو پسپا پسپا ہو گیا ہے، اور
- ٹرمپ نے اُسی دو ہفتے پہلے والے سمجھوتے کی توثیق کی ہے اور اب
- وہ ایرانی عہدیداروں کی وجہ سے اس سمجھوتے کی منظوری کا منتظر ہے۔
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