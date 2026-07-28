حماس کا مذاکراتی وفد دوسرے مرحلے کی جنگ بندی پر بات چیت کے لیے قاہرہ روانہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،حماس نے اعلان کیا ہے کہ تنظیم کا اعلیٰ سطحی مذاکراتی وفد جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر مشاورت جاری رکھنے کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔
حماس کے جاری کردہ بیان کے مطابق وفد اپنے دورے کے دوران مصری حکام، مصر، قطر اور ترکیہ کے ثالثوں کے علاوہ مختلف فلسطینی سیاسی اور مزاحمتی دھڑوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا۔ ان ملاقاتوں کا مقصد جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کو آگے بڑھانا اور آئندہ اقدامات پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔
تنظیم کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں جنگ بندی کو مستحکم بنانے، شرم الشیخ اجلاس میں طے شدہ تمام نکات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے اور بالخصوص غزہ میں انسانی صورتحال سے متعلق وعدوں کو عملی شکل دینے پر زور دیا جائے گا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ مذاکرات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کے دوسرے مرحلے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ حماس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کسی بھی نئے معاہدے میں غزہ کی مکمل ناکہ بندی کے خاتمے، پابندیوں کے مکمل خاتمے اور فلسطینی عوام کی معمول کی زندگی کی بحالی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔
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