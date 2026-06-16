امریکی بی-52 بمبار طیارے کے حادثے میں 8 اہلکاروں کی ہلاکت کا خدشہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی فضائیہ کے بی-52 بمبار طیارے کے حادثے کا شکار ہونے کے بعد اس میں سوار عملے کے آٹھ افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق یہ حادثہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع ایڈورڈز ایئر فورس بیس کے قریب پیش آیا۔ حادثے کے فوراً بعد جائے وقوعہ سے شدید آگ کے شعلے اور گہرے سیاہ دھوئیں کے بادل بلند ہوتے دیکھے گئے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق بی-52 بمبار طیارہ گرنے کے بعد مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آ گیا، جس کے باعث امدادی کارروائیاں فوری طور پر شروع کر دی گئیں۔
تاحال امریکی حکام کی جانب سے ہلاکتوں کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی، تاہم ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ طیارے میں موجود آٹھ اہلکاروں کے زندہ بچنے کے امکانات انتہائی کم سمجھے جا رہے ہیں۔
حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکی فضائیہ کی جانب سے مزید تفصیلات جاری کیے جانے کا انتظار ہے۔
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