نیتن یاہو کی حماقت نے مذاکرات کا تعطل توڑ دیا، ڈاکٹر مرندی

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ سیاسی امور کے تجزیہ کار اور تہران یونیورسٹی کے پروفیسر، ڈاکٹر سید محمد مرندی نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر لکھا:
• بعض قیاس آرائیوں کے برعکس، بیروت کے علاقے ضاحیہ پر نیتن یاہو کی مجرمانہ جارحیت سے پہلے کوئی حتمی متن موجود نہیں تھا۔
• یہ وہ حملہ تھا جس نے ٹرمپ کو مجبور کیا کہ وہ ایران کے مطالبات، خاص طور پر لبنان کے بارے میں، قبول کر لے۔ یعنی
• نیتن یاہو کی حماقت نے الٹا نتیجہ دیا۔
• ٹرمپ کا جنگ کے خاتمے کا اعلان "شر کی سلطنت" کی جانب سے ایک تاریخی پسپائی ہے۔
• معاہدے کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کو ایران اور محورِ مقاومت کی طرف سے سخت اور فیصلہ کن جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
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