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امریکی سلطنت کا ڈوبتا ہؤا سورج؛

ویڈیو خبر | ایران کے مقابلے میں امریکی تسدید کی شکست

اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح
14 جون 2026 - 07:11
News ID: 1826810
ویڈیو خبر | ایران کے مقابلے میں امریکی تسدید کی شکست

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ جرمن اخبار "ڈوئچے ویلے" کی تجزیہ کار کا تجزیہ: "یہ ضروری نہیں ہے کہ فوجی برتری تسدید 'Deterrence' کے مترادف ہو؛ امریکہ ایران کے سامنے تسدید قائم کرنے میں ناکام ہوچکا ہے۔/ حقیقت ٹرمپ کے دعوؤں کے برعکس ہے؛ اور اس کے دعوے میدانی حقائق سے مکمل طور پر مغایرت رکھتے ہیں۔/ ایران برتر پوزیشن میں ہے اور امریکہ حالات پر کنٹرول واپس لینے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔

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