العامری کا عراقی حکومت سے خودمختاری کی خلاف ورزی پر سخت مؤقف اپنانے کا مطالبہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عراق کی بدر تنظیم کے سیکریٹری جنرل ہادی العامری نے ایک بیان میں عراقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک کی خودمختاری کی مبینہ خلاف ورزی کے معاملے پر مضبوط اور واضح مؤقف اختیار کرے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، العامری نے حالیہ فوجی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات عراق کی خودمختاری کے خلاف ہیں۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر مؤثر سفارتی اور سیاسی ردِعمل دے۔
العامری کا کہنا تھا کہ عراق نے حالیہ برسوں میں خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کی بحالی، حسنِ ہمسائیگی اور تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے، تاہم ان کے بقول حالیہ پیش رفت ان کوششوں کے برعکس ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عراق خطے میں استحکام، تنازعات کے خاتمے اور امن کے قیام کا خواہاں ہے، لیکن بعض اقدامات اس کردار کو کمزور کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔
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