امریکہ نہ تو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا ارادہ رکھتا ہے نہ ہی صلاحیت، ڈآکٹر قالیباف

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر اور ایران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر اپنے اکاؤنٹ میں لکھا:
- ضاحیہ (بیروت) پر صہیونی جارحیت نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ کے پاس اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا نہ کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی وہ ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
- تم اسرائیلی ریاست کو گرین سگنل دکھا کر کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتے۔
- برے پولیس اور اچھے پولیس والا کھیل پرانا ہو چکا ہے۔
- اگر تمہارے پاس اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی خواہش اور صلاحیت نہیں ہے، تو سمجھوتے تک پہنچنے کا عمل جاری رکھنے کے بارے میں بات کرنا ممکن نہیں ہے۔
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