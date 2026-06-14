صہیونی وزیر نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں رہائشی عمارتیں گرانے کا مطالبہ کر دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی حکومت کے دہشتگرد وزیر خزانہ بتسلائیل اسموتریچ نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے (ضاحیہ) میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنانے اور مسمار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، اسموتریچ نے یہ مطالبہ شمالی مقبوضہ فلسطین کی بستیوں کی جانب لبنان سے مبینہ ڈرون حملے کے جواب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان سے فائر کیا جانے والا ڈرون "ضاحیہ معادلے" کا امتحان ہے اور اس کا سخت جواب دیا جانا چاہیے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے تقریباً 20 قصبوں اور دیہات کے رہائشیوں کو انخلا کے انتباہات جاری کیے تھے اور ممکنہ حملوں کی دھمکیاں دی تھیں۔
رپورٹس کے مطابق، صہیونی فضائی اور توپخانے کے حملے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں جاری ہیں۔ آج صبح بھی جنوبی لبنان میں العباسیہ کے اطراف ایک نیا ڈرون حملہ رپورٹ کیا گیا۔
اسی طرح مجدل زون، الحوش، کفرتبنیت اور النبطیہ الفوقا سمیت جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں کو فضائی حملوں اور بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔
علاقائی کشیدگی میں اضافے کے باعث لبنان کے جنوبی علاقوں میں سکیورٹی صورتحال بدستور تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ شہری آبادی کو ممکنہ خطرات کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔
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