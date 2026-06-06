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امریکی سلطنت کا ڈوبتا ہؤا سورج؛

کسی بھی قسم کا معاندانہ اقدام کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، عراقچی کا انتباہ

اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح
6 جون 2026 - 04:26
News ID: 1822934
کسی بھی قسم کا معاندانہ اقدام کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، عراقچی کا انتباہ

ایران کے وزیر خارجہ نے کہا: کسی بھی قسم کا معاندانہ اقدام کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔/ بیروت پر حملہ کھلی جارحیت ہے اور ہم اس کے مقابلے میں خاموش نہیں رہیں گے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے "اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ امارات اور کویت کے تعاون پر مبنی امریکی وزیر خارجہ کے بیان" کو ری-شیئر کرکے لکھا:

- ایران کو ان مقامات کے خلاف اپنے دفاع کا جائز حق حاصل ہے جنہیں امریکہ کو شہری جہازرانی پر حملہ کرنے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کے لئے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔

- ہر قسم کے دشمنی پر مبنی اقدام کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔

- جو کچھ امریکی پابندیوں اور جنگ سے حاصل نہیں کرسکے، مزید جنگوں کے ذریعے بھی حاصل نہیں کرسکیں گے۔

- بیروت پر حملہ کھلی جارحیت ہے اور ہم اس کے مقابلے میں خاموش نہیں رہیں گے۔

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