حزب اللہ کے رکن پارلیمنٹ کی تنقید؛ فریم ورک معاہدہ لبنان پر امریکی و صہیونی دباؤ کا نتیجہ ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حسین جشی نے قصبہ شقرا میں اسلامی مزاحمت کے شہداء کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی رژیم اب بھی لبنان کے بعض علاقوں پر قابض ہے اور اپنی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے کہا کہ لبنانی حکومت کو قابض افواج کے انخلا اور حملوں کے خاتمے کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے اس نے براہِ راست مذاکرات کا راستہ اختیار کیا اور "فریم ورک معاہدے" کے ذریعے صہیونی موجودگی کو مزاحمت کے اسلحے کے معاملے سے جوڑ دیا۔
حسین جشی نے دعویٰ کیا کہ یہ معاہدہ لبنان کے 1955 کے قانون، طائف معاہدے اور عرب امن منصوبے کے اصولوں سے متصادم ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے نے صہیونی رژیم کے مبینہ جرائم کے خلاف لبنان کے قانونی اقدامات کے حق کو محدود کیا، بے گھر افراد کی اپنے علاقوں میں واپسی کے عمل میں رکاوٹیں پیدا کیں اور صہیونی حملوں میں اضافے کا راستہ ہموار کیا۔
حزب اللہ کے رکن پارلیمنٹ نے خطے کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور صہیونی رژیم ایران کے خلاف جنگ میں اپنے اعلان کردہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور ان ناکامیوں کے باعث خطے میں واشنگٹن اور تل ابیب کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے۔
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