اماراتی طیاروں نے تہران کی طرف پرواز کی ہے، مغربی ذرائع کا دعویٰ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ مغربی ذریعے "انٹل واچ" نے دعویٰ کیا کہ کل ابوظہبی سے تہران آیا ہوئے اماراتی ہوائی جہاز، 3 ارب ڈالر کی رقم لے کر آئے تھے اور یہ رقم امارات نے ایران کو دی ہے۔
واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات امارات نے رمضان جنگ کے دوران امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے دی اور خود بھی براہ راست ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہؤا جس کی وجہ سے اس ریاست کو ایران کے جوابی حملوں کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور گویا اماراتی طیاروں کی تہران آمد ایران کا اعتماد حاصل کرنے اور ایران کے ساتھ تناؤ کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
مغربی ذرائع کے مطابق، ایسی اطلاعات ہیں کہ خلیج فارس کے کچھ ممالک تہران کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور امارات بھی اسی تناظر میں ایران کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کے لئے مراعات دینے کی کوشش کر رہا ہے۔
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