صہیونی فوج کا جنوبی لبنان کے بعض دیہات سے مرحلہ وار انخلا شروع کرنے کا اعلان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صہیونی اخبار ہاآرتص نے صہیونی فوج کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ انخلا کے اس آزمائشی منصوبے کا آغاز گزشتہ ہفتے روم میں ہونے والے مذاکرات کے بعد لبنان ملٹری کوآرڈینیشن گروپ (MCG) کی نگرانی میں کیا گیا ہے۔
امریکی اعلان کے مطابق یہ منصوبہ جنوبی لبنان کے تین دیہات فرون، صریفا اور زوطر الغربیہ پر مشتمل ہے۔ تاہم صہیونی ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ صہیونی فوج ان میں سے صرف ایک علاقے میں زمینی موجودگی رکھتی تھی، جبکہ دیگر دو علاقوں میں اس کی سرگرمیاں صرف انٹیلی جنس ذرائع اور ڈرون نگرانی تک محدود تھیں۔
ہاآرتص کے مطابق اس منصوبے کے نفاذ کے دوران فریقین کے درمیان بعض اختلافات بھی سامنے آئے ہیں، جن میں متعلقہ علاقوں کی نگرانی کے طریقۂ کار اور یونیفل کے کردار کا معاملہ شامل ہے۔
صہیونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ انخلا کے اگلے مراحل کا انحصار سکیورٹی صورتحال کے جائزے اور ان علاقوں میں حزب اللہ کی موجودگی روکنے سے متعلق اقدامات پر ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اگر آزمائشی مرحلہ کامیاب نہ ہوا تو منصوبے کے آئندہ مراحل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو سکتے ہیں۔
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