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صہیونی فوج کا جنوبی لبنان کے بعض دیہات سے مرحلہ وار انخلا شروع کرنے کا اعلان

21 جولائی 2026 - 18:43
News ID: 1843220
صہیونی فوج کا جنوبی لبنان کے بعض دیہات سے مرحلہ وار انخلا شروع کرنے کا اعلان

صہیونی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ قابض فوج نے جنوبی لبنان کے بعض دیہات سے اپنی افواج واپس بلانے کے آزمائشی مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ تل ابیب کے مطابق یہ اقدام حالیہ معاہدوں اور لبنانی و امریکی فوجی رابطوں کے تحت کیا جا رہا ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صہیونی اخبار ہاآرتص نے صہیونی فوج کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ انخلا کے اس آزمائشی منصوبے کا آغاز گزشتہ ہفتے روم میں ہونے والے مذاکرات کے بعد لبنان ملٹری کوآرڈینیشن گروپ (MCG) کی نگرانی میں کیا گیا ہے۔

امریکی اعلان کے مطابق یہ منصوبہ جنوبی لبنان کے تین دیہات فرون، صریفا اور زوطر الغربیہ پر مشتمل ہے۔ تاہم صہیونی ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ صہیونی فوج ان میں سے صرف ایک علاقے میں زمینی موجودگی رکھتی تھی، جبکہ دیگر دو علاقوں میں اس کی سرگرمیاں صرف انٹیلی جنس ذرائع اور ڈرون نگرانی تک محدود تھیں۔

ہاآرتص کے مطابق اس منصوبے کے نفاذ کے دوران فریقین کے درمیان بعض اختلافات بھی سامنے آئے ہیں، جن میں متعلقہ علاقوں کی نگرانی کے طریقۂ کار اور یونیفل کے کردار کا معاملہ شامل ہے۔

صہیونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ انخلا کے اگلے مراحل کا انحصار سکیورٹی صورتحال کے جائزے اور ان علاقوں میں حزب اللہ کی موجودگی روکنے سے متعلق اقدامات پر ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اگر آزمائشی مرحلہ کامیاب نہ ہوا تو منصوبے کے آئندہ مراحل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو سکتے ہیں۔

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