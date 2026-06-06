عراقچی کا لبنانی صدر سے خطاب: لبنان کو اپنے حقیقی دشمن سے نجات دلائیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے لبنان کے صدر میشل عون کے حالیہ بیانات پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان کو اپنے حقیقی دشمن سے نجات دلانے کی ضرورت ہے۔
سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر جاری اپنے بیان میں عراقچی نے طنزیہ انداز میں کہا کہ بعض بیانات سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لبنان کی سرزمین پر قبضہ، عوام کی بے دخلی اور روزانہ کی بمباری کا ذمہ دار ایران ہو۔
انہوں نے کہا کہ اگر لبنان ایران کے لیے صرف ایک سفارتی سودے بازی کا ذریعہ ہوتا تو معاملات بہت پہلے طے پا چکے ہوتے۔ ان کے مطابق ایران کا مؤقف اصولی بنیادوں پر قائم ہے اور وہ خطے کے مسائل کو محض سیاسی مفادات کے تناظر میں نہیں دیکھتا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں لبنانی قیادت پر زور دیا کہ وہ لبنان کو اس کے "حقیقی دشمن" سے محفوظ بنانے پر توجہ دے اور ملک کے استحکام اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب لبنان اور خطے کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے مختلف سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے اور علاقائی کشیدگی بدستور عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔
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