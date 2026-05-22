ہم تمام پڑوسی ممالک کے دوست ہیں، ایران/ امریکی کانگریس نے ایران کی دفاعی صلاحیت کو تسلیم کر لیا، وزارت خارجہ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کا بیان:
- ہماری کسی بھی پڑوسی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں ہے اور ہم ان سب کے دوست ہیں / امریکی کانگریس نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو تسلیم کر لیا ہے۔
- ہم خطے کے ممالک کے مستقل پڑوسی ہیں اور کسی بھی علاقائی ملک کے دشمن نہیں ہیں۔
- خطے کے سبہی ممالک سے اپیل کرتے ہیں کہ غیر ملکی فریقوں کی فتنہ انگیزانہ سازشوں سے ہوشیار رہیں۔
امریکی دھمکیوں کا جواب:
مخالف فریقوں سے معمولی سے غلطی سرز ہوئی تو ہم جواب دینا خوب جانتے ہیں۔
وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی کا X پیغام
- ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے کئی مہینے بعد، امریکی کانگریس نے اپنے اربوں ڈالر کے درجنوں طیاروں کی تباہی کا اعتراف کیا؛ جس کا مطلب یہ ہے کہ
- اب باضابطہ طور پر تصدیق ہوئی ہے کہ ہماری طاقتور فوج، دنیا کی پہلی فوج ہے جس نے مشہور ایف-35 طیارے کو مار گرایا ہے۔
- جو سبق ہم نے سیکھے ہیں اور جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، مطمئن رہیں کہ میدان میں تمہاری واپسی پہلے سے کہیں زیادہ اچنبھوں پر منتج ہوگی۔
