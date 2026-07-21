سی این این کا انکشاف؛ ایران جنگ میں امریکی فوجی نقصانات کے اعداد و شمار پینٹاگون تاخیر سے جاری کرتا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی نیوز چینل سی این این نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ پینٹاگون ایران کی جانب سے امریکی فوجی اہداف پر کیے گئے حملوں کے اثرات کی علانیہ تصدیق سے گریز کر رہا ہے اور زخمی فوجیوں سے متعلق اعداد و شمار صرف ایک ایسے فوجی نظام کے ذریعے جاری کیے جاتے ہیں جو فوری طور پر اپ ڈیٹ نہیں ہوتا۔
رپورٹ کے مطابق، اگرچہ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے جنگ کے ابتدائی مرحلے میں فوجی نقصانات سے متعلق باقاعدگی سے معلومات فراہم کی تھیں، تاہم حالیہ مہینوں میں غیر مہلک حملوں اور ان سے متعلق نقصانات کی تفصیلات جاری کرنے میں کمی آئی ہے، جس کے باعث نقصانات کے تجزیاتی نظام کو سرکاری اعداد و شمار کا بنیادی ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔
پینٹاگون کے ترجمان نے سی این این سے گفتگو میں معلومات کے اجرا میں تاخیر کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام مغربی ایشیا میں تعینات 50 ہزار سے زائد امریکی فوجیوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حملوں اور نقصانات کی فوری تفصیلات جاری کرنے سے مخالف فریق کو قیمتی معلومات مل سکتی ہیں، جس سے امریکی فوجیوں کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
تاہم پینٹاگون کے ترجمان نے کہا کہ وزارتِ دفاع اور سینٹ کام ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں اور حملوں سے متعلق رپورٹس بدستور جاری کر رہے ہیں۔
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