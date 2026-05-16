امریکیوں کے متضاد پیغامات بنیادی مسئلہ ہیں، عراقچی

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی نے کہا:
- امریکہ نے ہمارے ساتھ دو جنگوں میں خود کو آزما لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ مسئلے کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے۔
- بنیادی مسئلہ وہ متضاد پیغامات ہیں جو امریکیوں کی طرف سے موصول ہو رہے ہیں۔
- جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو آبنائے ہرمز، خاص طور پر دوست ممالک کے لئے، بند نہیں ہے۔
- آبنائے ہرمز پر ممانعت صرف ملت ایران کے دشمنوں کے لئے نافذ العمل ہے۔
- واحد راستہ اس جارحانہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہے، اور تب ہی
- ہم یقین دہانی کرائیں گے کہ تمام تر جہازوں کا پرامن عبور یقینی بنایا جائے گا۔
- ایران کے افزودہ یورینیم کا مسئلہ تعطل کا شکار ہوگیا ہے اور فی الحال مذاکرات کے ایجنڈے سے خارج کیا گیا ہے۔
