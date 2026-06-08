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امریکی سلطنت کا ڈوبتا ہؤا سورج؛

صہیونی ریاست پر حملہ؛ جو کچھ ہؤا، اس کی عظمت کا ادراک کرنے پر کچھ وقت لگے، ٹریٹا پارسی + تصویر

اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح
9 جون 2026 - 00:42
News ID: 1824550
صہیونی ریاست پر حملہ؛ جو کچھ ہؤا، اس کی عظمت کا ادراک کرنے پر کچھ وقت لگے، ٹریٹا پارسی + تصویر

کوئنسی انسٹی ٹیوٹ کے نائب سربراہ، ٹریٹا پارسی نے اسرائیل پر ایران کے حملوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا: یہ پہلا موقع ہے کہ ایران نے کسی دوسرے ملک (یعنی ایران کے سوا کسی اور سرزمین) پر اسرائیلی حملے کے جواب میں، اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگ کے قواعد تبدیل ہو گئے ہیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ کوئنسی انسٹی ٹیوٹ کے نائب سربراہ، ٹریٹا پارسی، نے لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایرانی حملے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ایکس نیٹ ورک پر لکھا:

• شاید کچھ عرصہ لگے کہ جو کچھ رونما ہؤا، اس کی وسعت کا مکمل ادراک کیا جاسکے۔

• یہ پہلا موقع ہے کہ ایران نے اسرائیل کے کسی دوسرے ملک (یعنی ایران کے علاوہ کسی اور ریاست) کی سرزمین پر حملے کے بعد، اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔

• اس کا مطلب ہے کہ جنگ کے قواعد تبدیل ہو گئے ہیں۔

• ایران کی تسدید (ڈیٹرنس) پہلے ہی کسی حد تک بحال ہو چکی تھی، اس لحاظ سے کہ اسرائیل جانتا تھا کہ ایران پر کوئی بھی حملہ جوابی کارروائی پر منتج ہوگا۔ لیکن

• اب ایران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ لبنان پر اسرائیل کے حملوں پر بھی ردعمل ظاہر کرے گا۔

• پچھلی چند دہائیوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک علاقائی طاقت کے پاس اوزار اور ضروری صلاحیت بھی ہے، اور سیاسی ارادہ بھی کہ وہ کسی تیسرے فریق کے خلاف اسرائیل کی جنگی نقل و حرکت یا جارحانہ اقدامات کے مقابلے میں سخت طاقت استعمال کرے۔

تصویری خبر | شاید مدتی طویل ہو تا ابعاد و وسعت آن جو کچھ رونما ہوا، مکمل طور پر سمجھا جا سکے، ٹریٹا پارسی + تصویر

ٹریٹا پارسی ایک ایرانی نژاد سویڈش بین الاقوامی تعلقات کا مصنف اور سیاسی تجزیہ کار ہیں جو کوئنسی انسٹی ٹیوٹ فار ریسپانسبل سٹیٹ کرافٹ کے شریک بانی اور ایگزیکٹو نائب صدر ہیں۔ وہ نیشنل کونسل فار ایرانین امریکن کونسل کے شریک بانی اور سابق صدر بھی ہیں۔

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