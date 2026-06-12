امریکی سلطنت کا ڈوبتا ہؤا سورج؛
تصویری خبر | اکونومسٹ کے صحافی کا ٹرمپ کی متضاد خبروں پر طنز
اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح
12 جون 2026 - 20:32
News ID: 1826238
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ ہفتہ وار اکونومسٹ کے صحافی گریگ کارلسٹروم نے امریکی صدر کے متضاد بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، زور دیا کہ امریکی عوام میں ٹرمپ پر اعتماد نہیں کرتے۔ انھوں نے لکھا: امریکہ کی ساکھ اتنی گر گئی ہے کہ امریکی صدر کسی سفارتی معاہدے تک پہنچنے کی خبر دیتا ہے، لیکن تقریباً عالمی ردعمل یہ ہے کہ: "آییے انتظار کرتے ہیں کہ آیا [ایران کی] تسنیم خبر ایجنسی تسنیم اس کی تصدیق کرتی ہے یا نہیں۔"
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