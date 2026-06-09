ایروانی: ایران اور امریکہ کے درمیان حتمی معاہدہ ابھی طے نہیں پایا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،اقوامِ متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی تک کسی حتمی معاہدے کا متن تیار نہیں ہو سکا، تاہم دونوں فریق مختلف ذرائع سے رابطے اور مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ایروانی نے کہا کہ ایران اور امریکہ پاکستان کے ذریعے اپنے مؤقف اور تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں تاکہ ایک قابلِ قبول حتمی متن تک پہنچا جا سکے۔
انہوں نے واضح کیا کہ اگرچہ مذاکراتی عمل جاری ہے، لیکن اب تک کسی حتمی دستاویز یا معاہدے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔
ایرانی سفیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ موجودہ جنگ بندی صرف محدود نوعیت کی نہیں بلکہ ایک “جامع جنگ بندی” ہے، جس میں پورا خطہ شامل ہے، اور لبنان بھی اس کا حصہ ہے۔
ان کے بیان کو ایسے وقت میں اہم قرار دیا جا رہا ہے جب حالیہ دنوں میں ایران، امریکہ اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں اور متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں۔
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