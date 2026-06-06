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امریکی سلطنت کا ڈوبتا ہؤا سورج؛

امریکی ایوان میں جنگ مخالف قرارداد کی منظور پر ٹرمپ طیش میں آگیا!

اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح
7 جون 2026 - 00:14
News ID: 1823506
امریکی ایوان میں جنگ مخالف قرارداد کی منظور پر ٹرمپ طیش میں آگیا!

امریکی ایوان نمائندگان نے "صدر کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے" کی قرارداد کو 208 ووٹوں کے مقابلے میں 215 ووٹوں سے منظور کر لیا، جس میں ٹرمپ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ امریکی افواج کو ایران کے ساتھ کسی بھی فوجی تصادم سے نکال دے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ امریکی ایوان نمائندگان نے "صدر کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے" کی قرارداد کو 208 ووٹوں کے مقابلے میں 215 ووٹوں سے منظور کر لیا، جس میں ٹرمپ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ امریکی افواج کو ایران کے ساتھ کسی بھی فوجی تصادم سے نکال دے جس پر تاریخ کے بدترین نرگسی امریکی صدر طیش میں آ گیا اور اس قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ہم جماعتیوں کو برا بھلا کہا۔

امریکی دہشت گرد صدر نے اس سلسلے میں لکھا: "ایک بے معنی ووٹنگ میں، امریکی ایوان نمائندگان نے '4 برے ریپبلکنز' اور تمام ڈیموکریٹس کے ووٹ سے میرے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ اقدام میرے ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے حتمی مذاکرات کے دوران کیا گیا ہے۔"

اس سے قبل، امریکی کانگریس کا دوسرا ایوان (یعنی سینیٹ) بھی اس منصوبے کو منظور کر چکا تھا۔

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