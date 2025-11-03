بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا کے مطابق، رہبر انقلاب امام خامنہ ای (دام ظلہ العالی) نے 13 آبان [4 دسمبر] "یوم طالب علم" یا "عالمی استکبار کے خلاف جدوجہد کے دن [یا بقولے یوم مردہ باد امریکہ] کی آمد پر، آج صبح ہزاروں طلبہ، طالبات اور متعدد شہداء کے خاندانوں سے خطاب کیا؛ 4 نومبر 1979ع کے دن امریکی سفارت خانے ـ جو اسلامی انقلاب کے خلاف سازشوں کا مرکز تھا ـ پر قبضے کی سالگرہ کو "فخر و فتح" اور "امریکی استکباری حکومت کی حقیقی شناخت عیاں ہونے کا دن" قرار دیا؛ اور قومی یادداشت میں اس دن کو ثبت کرنے پر زور دیتے ہوئے فرمایا: ایران کے ساتھ امریکہ کی دشمنی 19 اگست 1953ع کی بغاوت سے شروع ہوئی اور اب تک جاری ہے۔
آپ نے زور دے کر فرمایا: اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کا اختلاف فطری ہے اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ نامی دو دھاروں کے مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ چنانچہ صرف اس صورت میں ـ کہ امریکہ، ملعون صہیونی ریاست کی حمایت مکمل طور پر بند کرے، اپنے فوجی اڈے خطے سے ہٹا لے اور اس [خطے] کے معاملات میں مداخلت ترک کر دے، تو ـ امریکہ کی ایران سے تعاون کی درخواست ـ مستقبل قریب میں نہیں ـ بلکہ بعد میں ـ زیر غور لائی جا سکتی ہے۔
انقلاب اسلامی کے رہبر معظم نے ـ دنیا کی رائے عامہ میں صہیونی ریاست کی بدنامی اور عالمی مذمت کا نشانہ بننے کے باوجود، امریکہ کی طرف سے اس بدنام اور قابل نفرت ریاست کی جاری حمایت کے موقع اس کی طرف سے [واشنگٹن کی] ایران سے تعاون کی درخواست کو مہمل اور ناقابل قبول قرار دیا اور فرمایا: اگر امریکہ صہیونی ریاست کی حمایت بالکل ختم کر دے، اپنے فوجی اڈے خطے سے ہٹا لے، اور مداخلت بند کرے، تو یہ معاملہ زیر غور آ سکتا ہے ـ البتہ یہ بات موجودہ دور یا مستقبل قریب سے تعلق نہیں رکھتی۔
