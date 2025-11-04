  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اہم خبریں

حدیث ولایت؛

ایران کے رہبر معظم کا موقف دنیا کے رہنماؤں کے لئے نمونۂ عمل ہونا چاہئے، سوشل میڈیا کے غیر ملکی صارفین+ تصاویر

4 نومبر 2025 - 04:30
News ID: 1746307
ایران کے رہبر معظم کا موقف دنیا کے رہنماؤں کے لئے نمونۂ عمل ہونا چاہئے، سوشل میڈیا کے غیر ملکی صارفین+ تصاویر

امام خامنہ ای (حفظہ اللہ) نے کل پیر کے روز طلبہ و طالبات کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان تعاون کے قابل غور ہونے کے لئے تین اہم نکات بیان کیے، جنہیں غیر ملکی صارفین کی طرف سے بڑے پیمانے پر سراہا گیا۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || سوشل میڈیا کے غیر ایرانی صارفین نے پلیٹ فارم ایکس (ٹوئٹر) پر امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی عدم حمایت کی شرط پر رہبر انقلاب کے موقف کی تعریف کی اور زور دیا کہ "عالمی عدل و انصاف کے قیام کے لئے دیگر ممالک کے رہنماؤں کو بھی ایسا ہی رویہ اپنانا چاہئے"۔

رہبر معظم امام خامنہ ای (حفظہ اللہ) نے کل پیر کے روز 3 نومبرکو، استکبار کے خلاف جدوجہد کے دن [4 نومبر] کی سالگرہ کی آمد پر فرمایا: "اگر امریکہ اسرائیلی حکومت کی حمایت مکمل طور پر ختم کر دے، اپنے فوجی اڈے خطے سے ہٹا لے اور اپنی مداخلتیں بند کر دے، تو یہ اس کی تعاون کی درخواست زیر غور آ سکتی ہے؛ البتہ یہ بات موجودہ وقت یا مستقبل قریب کے لئے نہیں ہے۔"

غیر ملکی صارفین نے رہبر انقلاب کے اس موقف پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے، دوسرے ممالک کی طرف سے بھی، امریکی رہنماؤں کے لئے  شرائط عائد کرنے پر زور دیا، تاکہ واشنگٹن کے ساتھ ان کے تعاون کا سلسلہ جاری رہے۔ انہوں نے ان شرائط کو صہیونی ریاست کی حمایت ختم کرنے کے لئے امریکہ پر دباؤ ڈالنے کا ایک ذریعہ قرار دیا۔

اس سلسلے میں کچھ صارفین کے تبصرے درج ذیل ہیں:

• یہ طاقتور بیان ایران کی طرف سے تھا۔ حقیقی قیادت تب ہے جب آپ انصاف کا ساتھ دیتے ہیں، نہ کہ مغرب کی تصدیق کے خواہش مند ہوں۔

ایران کے رہبر معظم کا موقف دنیا کے رہنماؤں کے لئے نمونۂ عمل ہونا چاہئے، سوشل میڈیا کے غیر ملکی صارفین+ تصاویر 

• ایران 'ترقی کے لئے' 'اہم شریک' ہے امریکہ پچھلے 200 سال سے مسلسل جنگوں میں زندہ بسر کرتا آیا ہے اگر ہم ایماندار ہوں تو (امریکہ) ایک 'سامراجی منصوبے' سے زیادہ کچھ نہیں ہے

 ایران کے رہبر معظم کا موقف دنیا کے رہنماؤں کے لئے نمونۂ عمل ہونا چاہئے، سوشل میڈیا کے غیر ملکی صارفین+ تصاویر

• رہبر معظم انقلاب علی خامنہ ای کی طرف سے کیا شاندار بیان ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو جانتے ہیں کہ مغربی طاقتوں کے ساتھ ڈپلومیسی کھیلی جا سکتی ہے۔

 ایران کے رہبر معظم کا موقف دنیا کے رہنماؤں کے لئے نمونۂ عمل ہونا چاہئے، سوشل میڈیا کے غیر ملکی صارفین+ تصاویر

• یہی ہر نام نہاد آزاد ملک کا موقف ہونا چاہئے۔

 ایران کے رہبر معظم کا موقف دنیا کے رہنماؤں کے لئے نمونۂ عمل ہونا چاہئے، سوشل میڈیا کے غیر ملکی صارفین+ تصاویر

• ہر ملک کو امریکہ کے لئے یہی لکیر کھینچنا چاہئے، حقیقی طاقت انصاف کے لیے کھڑے ہونے میں ہے نہ کہ برائی کے ساتھ کھڑے ہونے میں۔

 ایران کے رہبر معظم کا موقف دنیا کے رہنماؤں کے لئے نمونۂ عمل ہونا چاہئے، سوشل میڈیا کے غیر ملکی صارفین+ تصاویر

• تمام ممالک کو 'اسرائیلی ریپبلکنز' پر دباؤ ڈالنے کے لئے یہی کام کرنا چاہئے۔

 ایران کے رہبر معظم کا موقف دنیا کے رہنماؤں کے لئے نمونۂ عمل ہونا چاہئے، سوشل میڈیا کے غیر ملکی صارفین+ تصاویر

• ایران [کے رہبر] نے ابھی اسی وقت وہ کچھ کہا ہے جس پر 'بہت سے ممالک' 'خاموشی سے' یقین رکھتے ہیں - امریکہ جب جنگ کی مالی اعانت کرتا ہے، تو وہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتا۔۔۔

ایران کے رہبر معظم کا موقف دنیا کے رہنماؤں کے لئے نمونۂ عمل ہونا چاہئے، سوشل میڈیا کے غیر ملکی صارفین+ تصاویر 

• بالکل درست! دنیا کے ممالک کو ایسی ہی شرط عائد کرنا چاہئے۔

ایران کے رہبر معظم کا موقف دنیا کے رہنماؤں کے لئے نمونۂ عمل ہونا چاہئے، سوشل میڈیا کے غیر ملکی صارفین+ تصاویر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

110

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha