حجاب کھینچنے کے معاملے پرتنازعات میں بہار کے وزیراعلیٰ کے خلاف ایف آئی آر درج

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف ایک مسلم خاتون کا حجاب ہٹانے کے معاملے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ محبوبہ مفتی اور دیگر سیاسی لیڈروں نے اسے جمہوری اقدار کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار ایک بار پھر تنازع کا شکار ہو گئے ہیں۔ لکھنؤ کے قیصر باغ پولیس تھانے میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ الزام ہے کہ انہوں نے ایک سرکاری تقریب کے دوران ایک مسلم خاتون ڈاکٹر کا حجاب ہٹانے کی کوشش کی۔ یہ معاملہ سماج وادی پارٹی کی لیڈر سمیہ رانا کی جانب سے درج کرایا گیا ہے۔
پیر کے روز وزیر اعلیٰ نتیش کمار تقرری نامے تقسیم کرنے کی ایک تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ اس موقع پر ایک مسلم نوجوان خاتون تقرری نامہ لینے آئی تھی اور اس نے حجاب پہن رکھا تھا۔ اس دوران نتیش کمار نے تقرری نامہ دینے کے بعد اس کے چہرے سے حجاب ہٹانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس واقعے کے بعد معاملہ شدت اختیار کر گیا اور اپوزیشن جماعتوں سمیت تمام لوگ نتیش کے اس قابل اعتراض عمل کی مذمت کر رہے ہیں۔
بہار کے اقلیتی فلاح و بہبود کے وزیر زماں خان نے وزیر اعلیٰ کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ نتیش کمار نے اس نوجوان خاتون کے ساتھ باپ جیسا جذبے کے تحت برتاؤ کیا۔ خان کے مطابق وزیرِ اعلیٰ اس خاتون کے والد سے بھی زیادہ عمر کے ہیں اور انہوں نے محبت و شفقت کے جذبے سے ایسا کیا۔ وزیر نے اس واقعے کو کسی غلط نیت سے جوڑنے سے انکار کیا۔
کُلگام سے مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی (سی پی آئی (ایم)) کے رکن اسمبلی ایم وائی تاریگامی نے بھی نتیش کمار کے اس عمل کو جمہوری اور آئینی اقدار کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ نہایت شرمناک ہے اور اسے ہرگز معمولی یا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حجاب سے متعلق معاملہ اب پوری طرح سیاسی رنگ اختیار کر چکا ہے۔ ایک جانب وزیرِ اعلیٰ کے حامی اسے ’’باپ جیسا‘‘ جذبہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن اسے توہین آمیز اور جمہوری اقدار کے منافی قرار دے رہی ہے۔ فی الحال یہ معاملہ خاصا گرمایا ہوا ہے۔
