نماز کی تعلیم و ترویج کے لئے جدید وسائل کو بروئے کار لایا جائے، امام خامنہ ای

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی امام خامنہ ای (حفظہ اللہ) نے نماز کے بتیسویں اجلاس کے لئے اپنے پیغام میں انسان کے دنیوی اور اخروی انجام میں نماز کے حیات آفرین اور با معنی فریضے کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: نماز کی ترویج و تعلیم اور نماز کی ظرافتوں اور باریکیوں کی تشریح اور پابندی کو تبلیغ دین کے اداروں، دینی شخصیات اور دیندار انسانوں کا حتمی فریضہ قرار دیا اور ان امر کی انجام دہی کے لئے جدید وسائل اور اوزاروں سے استفادہ کرنے پر زور دیا۔
9 اکتوبر 2025 - 14:23
رہبر انقلاب اسلامی نے نماز کے بتیسویں ملک گیر اجلاس کے لئے اپنے پیغام میں فرمایا: تبلیغ دین کے ادارے اور دینی شخصیات نیز تمام دیندار لوگ، اس کو اپنا فریضہ سمجھیں اور نماز کی تعلیم و ترویج اور نماز کی پُرمعنی باریکیوں اور آخرکار ہر مسلمان فرد کے لئے نماز کی دنیاوی اور اخروی ضرورت کی کی تشریح کے لئے جدید وسائل اور ترغیبات کو بروئے کار لائیں۔
