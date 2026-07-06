رہبر شہید سے وداع
ویڈیو | آیت اللہ خامنہ ای دنیا کے عظیم ترین سامراج مخالف راہنما تھے، امریکی نامہ نگار
امام خامنہ ای عالمی مقاومت کے قائد
6 جولائی 2026 - 15:47
News ID: 1836490
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ امریکی نامہ نگار ، کالا والش (Calla Walsh) نے پریس ٹی وی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا: [آیت اللہ] خامنہ ای صرف ایران کے راہنما نہیں تھے، عالمی مقاومت کے قائد تھے اور ان کا پیغام خطے تک محدود نہیں رہا۔/ میں سمجھتی ہوں کہ سید خامنہ ای عظیم ترین سامراج دشمن راہنما تھے جو میری پوری زندگی میں ـ میری اس مختصر زندگی میں ـ جیتے رہے ہیں۔
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