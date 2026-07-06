قومی حکمت ملی عراق کے قائم مقام کی شہید امام خامنہ ایؒ کی تشییع جنازہ میں شرکت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عراق کی قومی حکمت ملی تحریک کے قائم مقام سید محسن حکیم نے تہران میں شہید امام خامنہ ایؒ کی نمازِ جنازہ اور تدفین کی تقریبات میں شرکت کی۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق سید محسن حکیم ایران پہنچے تاکہ حضرت آیت اللہ خامنہ ایؒ کی شہادت پر تعزیت پیش کریں اور ان کی آخری رسومات میں شریک ہوں۔ اس موقع پر انہوں نے ایرانی قیادت، عوام اور سوگوار خاندانوں سے اظہارِ ہمدردی کیا۔
واضح رہے کہ مختلف ممالک سے سیاسی، مذہبی اور عوامی شخصیات بھی شہید امام خامنہ ایؒ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران پہنچ رہی ہیں۔
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