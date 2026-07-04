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رہبر شہید سے وداع

ویڈیو | مصلائے امام خمینی(رح) میں پاکستانیوں کی ماتم داری + تصاویر

4 جولائی 2026 - 09:48
News ID: 1835161
ویڈیو | مصلائے امام خمینی(رح) میں پاکستانیوں کی ماتم داری + تصاویر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا| تہران کی مصلائے امام خمینی(رح) میں انقلاب اسلامی کے رہبر شہید آیت اللہ العظمی امام سید علی خامنہ ای(رح) سے عوامی وداع کے موقع پر حاضر پاکستانی سوگوارعزاداری، مرثیہ خوانی اور ماتم داری میں مصروف۔

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ویڈیو | مصلائے امام خمینی(رح) میں پاکستانیوں کی ماتم داری + تصاویر

ویڈیو | مصلائے امام خمینی(رح) میں پاکستانیوں کی ماتم داری + تصاویر

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