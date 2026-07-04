https://ur.abna24.com/xkCmh4 جولائی 2026 - 09:48 News ID 1835161 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز رہبر شہید سے وداع ویڈیو | مصلائے امام خمینی(رح) میں پاکستانیوں کی ماتم داری + تصاویر 4 جولائی 2026 - 09:48 News ID: 1835161 بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا| تہران کی مصلائے امام خمینی(رح) میں انقلاب اسلامی کے رہبر شہید آیت اللہ العظمی امام سید علی خامنہ ای(رح) سے عوامی وداع کے موقع پر حاضر پاکستانی سوگوارعزاداری، مرثیہ خوانی اور ماتم داری میں مصروف۔ دانلوڈ 1 MB لیبلز رہبر شہید سے وداع امام خامنہ ای شہید مصلائے امام خمینی تہران پاکستانی عزادار متعلقہ خبریں۔ چین کا ایران کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کا عزم اور غیر متزلزل ہے، چین ایران اور پاکستان کا دفاعی تعاون مضبوطی سے جاری رہے گا، کمانڈر انچیف پاکستانی افواج پاکستان کے ساتھ تعلقات کا نیا باب کھولنے کے لئے تیار ہیں، سردار ابن الرضا نجف اور کربلا انقلاب اسلامی کے امام شہید سے تاریخی وداع کی تیاری کر رہے ہیں ایرانی مسافر طیارے کو صنعاء میں اترنے سے روکنے کی سعودی کوشش ناکام ویڈیو | عالمی سربراہوں اور وفود کا امام شہید انقلاب کو خراج عقیدت دشمن کو لگے سخت اور غیرمتوقعہ طمانچوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، جنرل سید مجید موسوی سید الشہید القائد الخامنہ ای کی تشییع میں شرکت کی اہمیت، صہیونیوں سے جنگ سے کم نہیں، تحریک نجباء رہبر شہید کو انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں اور اعلیٰ حکام کا خراج عقیدت + ویڈیو حصۂ اول | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ حصۂ دوئم | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ حصۂ سوئم | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ حصۂ چہارم | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ حصۂ پنجم | شہید رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی حسینی خامنہ ای (رضوان اللہ علیہ) کی شخصیت کا اجمالی جائزہ 'امام شہید' کی تشییع کے مراحل؛ الجزیرہ کا تجزیہ شہید امام خامنہ ای اسلام کی سیاسی تاریخ میں یکتائے روزگار شخصیت ہیں، محمد رعد امامِ شہید اور تمام شہیدوں کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے، جنرل امیر حاتمی مسلح افواج کے کمانڈر انچیف اور رہبر انقلاب سے افواج کے کمانڈروں کا وداع امامِ شہید کی رسم وداع میں کون سے ممالک کے عہدیدار شریک ہوں گے؟ دشمن کو ایران کے ہتھیار ڈالنے کی خواہش، قبر میں لے جانا پڑے گی، جنرل وحیدی مسلح افواج کی طاقت رہبر شہید کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جنرل رادان ایک کتاب کا خلاصہ؛ ایران پر جارحیت کے ٹرمپی فیصلے کے پس پردہ عوامل - 5 ہم امریکی-صہیونی کی عہدشکنی سے نمٹنے کے لئے فیصلہ کن اقدام کریں گے، عراقچی / عراقی پارلیمان کے اسپیکر سے ملاقات ایک عراقی صحافی کا رہبر شہید امام خامنہ ای کی شان میں اظہار عقیدت یوم عاشورا 1448ھ؛ کربلا دنیا کے سب سے بڑے ماتمی دستے کا میزبان + ویڈیوز حصۂ سوئم | عاشورا اور ہماری ذمہ داریاں؛ اشکوں سے ظہور کی تیاری تک حصۂ دوئم | عاشورا اور ہماری ذمہ داریاں؛ اشکوں سے ظہور کی تیاری تک حصۂ اول | عاشورا اور ہماری ذمہ داریاں؛ اشکوں سے ظہور کی تیاری تک
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