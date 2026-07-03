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تصویری خبر | بھارتی رہنماؤں کا شہید رہبر آیت اللہ علی خامنہ ای کو خراجِ عقیدت

3 جولائی 2026 - 17:50
News ID: 1834812
مآخذ: ابنا
تصویری خبر | بھارتی رہنماؤں کا شہید رہبر آیت اللہ علی خامنہ ای کو خراجِ عقیدت

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