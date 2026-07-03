https://ur.abna24.com/xkCc93 جولائی 2026 - 17:50 News ID 1834812 نیوز سروس تصاویر اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر | بھارتی رہنماؤں کا شہید رہبر آیت اللہ علی خامنہ ای کو خراجِ عقیدت 3 جولائی 2026 - 17:50 News ID: 1834812 مآخذ: ابنا لیبلز اسلامی جمہوریہ ایران تشیع جنازہ رہبر انقلاب اسلامی تہران بھارتی رہنما متعلقہ خبریں۔ پاکستانی وزیرِ اعظم شہید رہبر انقلاب کی نمازِ جنازہ میں شرکت کیلئے کل ایران روانہ ہوں گے: ترجمان دفتر خارجہ تہران اور نئی دہلی کے تعلقات میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں:ایرانی صدر ویڈیو |ایرانی صدر چیف جسٹس اور اسپیکر کا شہید رہبر آیت اللہ خامنہ ای کو خراج عقیدت تصویری خبر|| کشمیر کے ضلع پونچھ میں انجمن جعفریہ سرنکوٹ مہنڈر کی جانب سے ۹ محرم الحرام کو عظیم الشان جلوس عزا کا انعقاد کیا گیا بھارت نے کراچی حملے میں ملوث ہونے کے پاکستانی الزامات مسترد کر دیے ایرانی فوجی قیادت کی طرف سے شہید رہبر انقلاب اسلامی کو خراج عقیدت تصویری خبر|| عزاداری طلبۂ کارگل، حضرت قاسمؑ اور میناب کے شہداء کی یاد میں گجرات کے اسپتال میں مسلم مریض کو "دہشت گرد" کہنے کا الزام، سوشل میڈیا پر شدید ردِعمل ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں مصطفی قادری مسجد کو بلڈوزر سے منہدم کر دیا گیا کربلا آزادی اور حریّت کا استعارہ ہے: مولانا کلب جواد نقوی
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