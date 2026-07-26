https://ur.abna24.com/xkHFP26 جولائی 2026 - 23:59 News ID 1845526 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز ویڈیو | یمنیوں نے ترکی ساختہ سعودی ڈرون 'بیرقدار' کو مار گرایا؛ جنگی طیارے جتنا بڑا 26 جولائی 2026 - 23:59 News ID: 1845526 دانلوڈ 7 MB لیبلز یمنی مقاومت یمنی دفاعی نظام بیرقدار ڈرون ترکیہ متعلقہ خبریں۔ دوسری قسط | نیویارک ٹائمز نے جاری رکھنے سے ٹرمپ کی پسپائی کی اصل وجہ بتا دی المشاط: یمنی مسلح افواج کی کارروائیاں جائز دفاع کے دائرے میں ہیں، محاصرہ ختم ہونے تک جاری رہیں گی یمنی فوج کا سعودی اتحاد کا جاسوس و جنگی ڈرون مار گرانے کا اعلان یمن میں سرکاری ملازمین کے لیے "طوفان الاقصیٰ" تربیتی کورسز کا انعقاد یمنی مذاکراتی ٹیم: سعودی کے خلاف حملے محاصرہ ختم ہونے تک جاری رہیں گے سعودی حکمران یمن کی ناکہ بندی ختم کرکے فلسطین کی حمایت کریں، جنرل قاآنی سعودی آرامکو پر یمنیوں کی دوسرا بڑا وار، سات سال بعد سعودی آرامکو میں وسیع آتشزدگی الحدیدہ میں سعودی حملوں کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر، بندرگاہوں پر حملوں کی شدید مذمت صنعاء: سعودی عرب کی تیل تنصیبات ہماری ہدفی فہرست میں شامل، بھرپور جواب دیں گے باب المندب میں ایک سعودی تیل بردار جہاز دھماکے سے پھٹ گیا یمنیوں کی طرف سے سعودیوں کی بحری ناکہ بندی میں شدت؛ سعودی وفد عمان روانہ! + ویڈیو دو سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا، بریگیڈیئر یحییٰ سریع یمنیوں نے سعودی تیل بردار جہاز باب المندب سے واپس بھیج دیئے حصۂ دوئم | امریکہ نے کوہ کلنگ کی تنصیبات پر حملہ خطے کے لئے تباہ کن ہوگا/ امریکہ کو شکست دینے کی تیاریاں ہوچکی ہیں ایران پر ممکنہ امریکی زمینی جارحیت سے پہلے بن سلمان کا عجیب اقدام + تصویر یمن نے سعودی فضائی حدود میں بین الاقوامی پروازوں پر پابندی لگا دی یمن کے خلاف سعودی فضائی ناکہ بندی ہمیشہ کے لئے ختم + ویڈیو آبنائے ہرمز میں ضابطے کی خلاف ورزی کی پاداش میں نشانہ بننے والے تیل بردار جہازوں کی نئی تفصیلات - تصویر + نکتہ سمینار "رہبرِ شہیدِ امت کا تزویراتی اور تہذیبی ورثہ"؛ رہبرِ شہید کا جنازہ، ایک عظیم واقعہ 'عالم اسلام سے وسیع تر' ایک رپورٹ تیسری قسط | یمن کی ناکہ بندی ٹوٹ گئی؛ انصاراللہ کی اسٹریٹجک فتح / صنعاء کی فضاؤں سے تہران کے قلب تک، ایک نئے دور کا آغاز دوسری قسط | یمن کی ناکہ بندی ٹوٹ گئی؛ انصاراللہ کی اسٹریٹجک فتح / صنعاء کی فضاؤں سے تہران کے قلب تک، ایک نئے دور کا آغاز پہلی قسط | یمن کی ناکہ بندی ٹوٹ گئی؛ انصاراللہ کی تزویراتی فتح / صنعاء کی فضاؤں سے تہران کے قلب تک، ایک نئے دور کا آغاز ایرانی مسافر طیارے کو صنعاء میں اترنے سے روکنے کی سعودی کوشش ناکام ہرمز کی تعریف اسلامی جمہوریہ ایران کی حکمرانی میں ہوتی ہے، سینٹکام کی نہیں، نائب وزیر خارجہ + نکتہ حصۂ اول | امریکہ کے عرب اتحادیوں کے درمیان ایران کے ساتھ مصالحت کی دوڑ + تصاویر صومالی لینڈ میں اسرائیلی موجودگی کو برداشت نہیں کریں گے / اسلامی جمہوریہ ایران کی عظیم فتح پر مبارکباد دیتے ہیں، الحوثی
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