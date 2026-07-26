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ویڈیو | یمنیوں نے ترکی ساختہ سعودی ڈرون 'بیرقدار' کو مار گرایا؛ جنگی طیارے جتنا بڑا

26 جولائی 2026 - 23:59
News ID: 1845526
ویڈیو | یمنیوں نے ترکی ساختہ سعودی ڈرون 'بیرقدار' کو مار گرایا؛ جنگی طیارے جتنا بڑا

دانلوڈ 7 MB

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