ٹرمپ کا زوال قریب، فیصلہ امریکی عوام کریں گے:جواد نقوی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، تحریکِ بیداریِ امتِ مصطفیٰؐ کے سربراہ حجۃ الاسلام سید جواد نقوی نے کہا ہے کہ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ پاکستان کے عوام فلسطین، لبنان، یمن اور ایران کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور جارحیت و قبضے کے خلاف مزاحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔
انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کے عوام مظلوم اقوام کی حمایت جاری رکھیں گے اور خطے میں انصاف اور امن کے قیام کے لیے اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے رہیں گے۔
سید جواد نقوی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں اور طرزِ عمل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اقدامات نے امریکہ کے اندر بھی وسیع پیمانے پر عوامی بے چینی پیدا کر دی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان کے نزدیک ڈونلڈ ٹرمپ کا سیاسی زوال قریب ہے اور بالآخر انہیں امریکی عوام ہی اقتدار کے منظرنامے سے باہر کر دیں گے۔
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