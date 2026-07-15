عہد شکن زوال پذیر امریکی سلطنت
تصویری خبر | ہم جانتے تھے کہ ٹرمپ مفاہمت نامے کی خلاف ورزی کرے گا، اور پورا انتظام کر چکے تھے
بین الاقوامی اہل بیت(ع) اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ تہران یونیورسٹی کے پروفیسر اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مذاکراتی وفد کے رکن ڈاکٹر سید محمد مرندی نے لکھا: ایران جانتا تھا کہ ٹرمپ مفاہمت نامے کو کمزور کر دے گا، چنانچہ اس نے اس سمجھوتے سے اس سے سبقت لینےکا فائدہ اٹھایا۔ / ایران نے بے تحاشا تیل برآمد کیا، بنیادی ضروریات کی اشیاء درآمد کیں، اس وقت جبکہ ٹرمپ عنقریب آنے والے توانائی کے بحران پر قابو پانے میں بالکل ناکام رہ گیا ہے، ایران اس سے بہت آگے ہے۔
15 جولائی 2026 - 04:26
News ID: 1840369
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