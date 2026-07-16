آبنائے ہرمز کی بندش اور ایران پر امریکی بحری محاصرے کے بعد عالمی معیشت کو شدید دھچکا

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی خام تیل اور مائع قدرتی گیس کی ایک بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اس راستے میں رکاوٹ پیدا ہونے سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ توانائی درآمد کرنے والے ممالک کے لئے ایندھن کی لاگت مسلسل بڑھ رہی ہے۔
اقتصادی ماہرین کے مطابق تیل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عالمی سطح پر مہنگائی کی نئی لہر کو جنم دے سکتی ہیں۔ صنعتوں کی پیداواری لاگت میں اضافہ، نقل و حمل کے اخراجات میں اضافہ اور خوراک سمیت روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں یورپ، ایشیا اور دیگر درآمدی معیشتوں کی اقتصادی نمو بھی سست پڑ سکتی ہے۔
دوسری جانب بحری کمپنیوں نے خلیج فارس میں جہاز رانی کو زیادہ خطرناک قرار دیتے ہوئے انشورنس پریمیم اور سیکیورٹی اخراجات میں اضافہ کر دیا ہے۔ متعدد تجارتی جہاز متبادل راستے اختیار کرنے پر مجبور ہیں، جس سے سامان کی ترسیل میں تاخیر اور بین الاقوامی تجارت کی لاگت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔
مالیاتی منڈیوں میں بھی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ سرمایہ کار نسبتاً محفوظ اثاثوں کی جانب منتقل ہو رہے ہیں جبکہ عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ بحران طویل عرصے تک جاری رہا تو عالمی اقتصادی ترقی کی رفتار مزید کم ہو سکتی ہے اور کئی ممالک کساد بازاری کے خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کی فوجی کشیدگی یا رکاوٹ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے اثرات پوری عالمی معیشت، توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی تجارت پر براہِ راست مرتب ہوتے ہیں
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تحریر: مرتضیٰ سلمانی
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