انصار اللہ کے رہنما: خطے کی جنگوں کے پیچھے "گریٹر اسرائیل" کا منصوبہ ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما سید عبدالملک الحوثی نے کہا ہے کہ خطے میں جاری جنگوں کے پس پردہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کارفرما ہے، جس کا مقصد مشرقِ وسطیٰ کی نئی تشکیل اور خطے پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔
انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی عالمی عدم استحکام، جنگوں اور خطے کے وسائل پر قبضے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور بین الاقوامی معاہدوں یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام نہیں کرتے۔
الحوثی نے ایران کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی ثابت قدمی پورے خطے کے لیے اہم ہے اور ان کے بقول اگر ایران کے خلاف سازش کامیاب ہو جاتی تو اس کے اثرات دیگر علاقائی ممالک تک بھی پہنچتے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مزاحمتی محور، لبنان کی اسلامی مزاحمت کی حمایت جاری رکھے گا، جبکہ امریکہ پر ایران کے ساتھ طے شدہ مفاہمت کی خلاف ورزی کا بھی الزام عائد کیا۔
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