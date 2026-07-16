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سی بی ایس: ایران جنگ پر ٹرمپ ہیگست سے نالاں

16 جولائی 2026 - 18:13
News ID: 1841096
مآخذ: ابنا
سی بی ایس: ایران جنگ پر ٹرمپ ہیگست سے نالاں

،امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس نیوز نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ کے باعث صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر دفاع پیٹ ہیگست کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس نیوز نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ کے باعث صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر دفاع پیٹ ہیگست کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نجی طور پر جنگ کی سست پیش رفت پر مایوس ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ جنگ سے قبل ایران کی جوہری تجاویز مسترد کرکے سفارتی حل کا موقع ضائع کر دیا گیا۔

سی بی ایس کے مطابق بعض امریکی حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جنگ توقعات سے زیادہ طویل اور پیچیدہ ثابت ہوئی، جس پر ٹرمپ کی ناراضی میں اضافہ ہوا ہے۔

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