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ایران لبنان کا حامی

ایران لبنان اور مزاحمت کے ساتھ کھڑا ہے/ اجازت نہیں دیں گے کہ لبنانی حکومت اسرائیل کی ہر بات مان لے، حسن الحاج

20 جون 2026 - 21:27
News ID: 1829641
ایران لبنان اور مزاحمت کے ساتھ کھڑا ہے/ اجازت نہیں دیں گے کہ لبنانی حکومت اسرائیل کی ہر بات مان لے، حسن الحاج

بعلبک–ہرمل کے نمائندوں کے فرکشن کے سربراہ اور لبنانی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری گروپ برائے وفاداریِ مقاومت کے رکن نے اعلان کیا کہ لبنانی حکومت نے حالیہ برسوں میں غلط پالیسیاں اپنائی ہیں؛ ان پالیسیوں میں امریکہ کی مرضیوں اور ڈکٹیشنز کی مکمل پیروی کے ساتھ ساتھ صہیونی ریاست کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں داخل ہونا بھی شامل ہے جو ملکی آئین سے متصادم ہے۔

ایران لبنان اور مزاحمت کے ساتھ کھڑا ہے/ اجازت نہیں دیں گے کہ لبنانی حکومت اسرائیل کی ہر بات مان لے، حسن الحاج

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ لبنان کے مشرقی علاقوں بعلبک–ہرمل کے نمائندوں کے پارلیمنٹری گروپ کے سربراہ اور لبنانی پارلیمنٹ میں وفاداری برائے مزاحمت پارلیمنٹری گروپ کے رکن، حسین الحاج حسن نے اعلان کیا:

- لبنانی حکومت نے حالیہ برسوں میں غلط پالیسیاں اپنائی ہیں۔

- ان پالیسیوں میں امریکہ کی مرضیوں اور ڈکٹیشنز کی مکمل پیروی کے ساتھ ساتھ صہیونی ریاست کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں داخل ہونا بھی شامل ہے۔

- یہ ایک ایسا اقدام ہے جو آئین، سرکاری اداروں کے ضوابط اور لبنانی قوانین کے خلاف ہے کیونکہ

- لبنانی آئین صہیونی ریاست کو دشمن قرار دیتا ہے۔

المنار کی رپورٹ کے مطابق، انھوں نے مزید کہا:

- ان طریقوں کے باوجود، صہیونی ریاست کے ساتھ براہ راست مذاکرات لبنان کے لئے بالکل لا حاصل رہے اور اس کے برعکس،

- یہ مذاکرات صرف صہیونیوں کو مراعات دینے اور لبنانی حکومت کی خطرناک پسپائیوں کی سطح میں اضافے کا باعث بنے ہیں؛

- لبنانی حکومت مسلسل پسپا ہو رہی ہے اور صہیونی دشمن لبنان میں مسلسل پیشقدمی کر رہا ہے۔

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