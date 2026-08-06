امام حسینؑ کے پیروکار ظلم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتے:زکزکی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،نائجیریا کی اسلامی تحریک کے سربراہ شیخ ابراہیم زکزاکی نے کہا ہے کہ امام حسینؑ کے ماننے والے ظلم و جبر کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالتے بلکہ عزت اور حق کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔
اربعین حسینی کے اختتامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، جو نائجیریا کے شہر سلیجا میں منعقد ہوا، شیخ زکزاکی نے کہا کہ اربعین کی زیارت اسلامی روایت کا ایک اہم حصہ ہے، جس کا آغاز واقعۂ کربلا کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاریؓ سے ہوا۔
انہوں نے کہا کہ امام حسینؑ کی قربانی پوری انسانیت کے لیے حق، انصاف اور استقامت کا پیغام ہے، جبکہ اہلِ بیتؑ کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔
شیخ زکزاکی نے کہا کہ امام حسینؑ نے ظلم کے سامنے جھکنے کے بجائے شہادت کا راستہ اختیار کیا اور "ہیہات منا الذلہ" کا پیغام دیا، جو آج بھی حق و باطل کی جدوجہد میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اربعین صرف کربلا تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اس مناسبت سے اجتماعات اور عزاداری کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، جو اہلِ بیتؑ کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہیں۔
اپنے خطاب میں شیخ زکزاکی نے ایران کے اسلامی انقلاب کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ انقلاب امام حسینؑ کی فکر سے متاثر تھا۔ ان کے مطابق، مختلف پابندیوں اور دباؤ کے باوجود ایران نے اپنی پیش رفت جاری رکھی، جو ان کے بقول استقامت اور خود انحصاری کی ایک مثال ہے۔
انہوں نے اس موقع پر اربعین کے دوران جان کی قربانی دینے والوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور کہا کہ مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود مذہبی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔
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