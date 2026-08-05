اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر|| لاہور کے دہلی گیٹ میں امام بارگاہ حویلی علیف شاہ سے اربعین کا جلوس برآمد 5 اگست 2026 - 15:58 News ID: 1848904 مآخذ: ابنا لیبلز مرکزی جلوس جلوس اربعین شیعیان لاہور دہلی گیٹ متعلقہ خبریں۔ ٹرمپ کا زوال قریب، فیصلہ امریکی عوام کریں گے:جواد نقوی علامہ سید جواد نقوی: ٹرمپ کو بالآخر امریکی عوام ہی اقتدار سے باہر کر دیں گے پاکستان کی کوششیں ایران کبھی نہیں بھولے گا، صبر و استقامت قابلِ ستائش: شہباز شریف شہید امت کانفرنس،مینار پاکستان کے تاریخی مناظر شیعیان،حیدرکرارؑ نے تاریخ رقم کردی، مینار پاکستان شہید رہبر آیت اللہ خامنہ ای ؒ سے عشق ومحبت کا گواہ بن گیا
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