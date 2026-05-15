امریکہ اور اسرائیل کی خواہشات لبنان میں پوری نہیں ہوں گی:لبنانی پارلیمنٹ ممبر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق لبنانی پارلیمنٹ میں "وفاداری به مقاومت" فراکشن کے رکن حسین الحاج حسن نے کہا ہے کہ لبنان میں مزاحمت مضبوط اور مستحکم ہے، اور کوئی بھی امریکہ اور اسرائیل کی خواہشات کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتا۔
المنار نیٹ ورک کے مطابق، الحاج حسن نے شہید حسین علی دندش کی یاد میں منعقدہ تقریب میں کہا کہ مزاحمت زخموں اور قربانیوں کے باوجود اپنی حکمت عملی سے دستبردار نہیں ہوگی۔ انہوں نے حکومت لبنان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے دباؤ میں آکر لبنان مذاکرات کے خطرناک بحران میں پھنس گیا ہے، جو اگر فوری حل نہ ہو تو مزید شدید ہو سکتا ہے۔
الحاج حسن نے مذاکرات کے طریقہ کار پر زور دیا اور کہا کہ یہ مذاکرات غیر مستقیم اور قومی اتفاق رائے پر مبنی ہونے چاہئیں، نہ کہ مزاحمت کے خلاف دوجانبی تنازع پر۔
انہوں نے خبردار کیا کہ لبنان کی قیادت امریکہ اور اسرائیل کے جال میں گرفتار ہوئی ہے، کیونکہ آتش بس کے معاہدے کے نفاذ کے باوجود، جاری تجاوزات کے باوجود مذاکرات میں شرکت کی گئی۔
الحاج حسن نے ایران کی حمایت پر بھی زور دیا اور کہا کہ ایران کسی بھی ممکنہ امریکہ-لبنان معاہدے میں آتش بس کی پابندی اور اسرائیل کے فوجی انخلا پر زور دیتا ہے، جو لبنان کو امریکی-اسرائیلی دباؤ کے مقابلے میں واضح حمایت فراہم کرتا ہے۔
آپ کا تبصرہ