حقوقِ انسانی کی تنظیموں کا بحرین میں شیعہ اکثریت پر بڑھتے ہوئے دباؤ پر اظہارِ تشویش

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، متعدد بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بحرین میں حکومتی پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی شیعہ اکثریت کے خلاف دباؤ اور پابندیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
انسانی حقوق کے ان اداروں، جن میں امریکنز فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس اِن بحرین (ADHRB)، گلف سینٹر فار ہیومن رائٹس اور ورلڈ الائنس فار سٹیزن پارٹیسپیشن شامل ہیں، نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بحرینی حکام مذہبی شعائر کی ادائیگی اور عزاداری کی تقریبات پر عائد پابندیوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، بحرینی سکیورٹی فورسز نے ماہِ محرم اور عاشورا کی مجالس کے دوران متعدد علماء اور ان تقریبات میں شریک افراد کو گرفتار کیا۔
بیان کے اختتام پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے بحرینی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مذہبی اور شہری حقوق کے استعمال کی بنیاد پر جاری گرفتاریوں اور قانونی کارروائیوں کا سلسلہ بند کیا جائے، صرف اپنے مذہبی یا شہری حقوق استعمال کرنے کی وجہ سے گرفتار تمام افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور مذہبی آزادی سمیت ان تمام بنیادی حقوق کا احترام کیا جائے جنہیں بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے معاہدوں میں تسلیم کیا گیا ہے۔
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