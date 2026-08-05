مراکشی رہنماؤں کا فلسطین کی حمایت بڑھانے اور اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کا عمل روکنے کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، "باب المغاربہ تمہیں پکار رہا ہے" کے عنوان سے منعقدہ اس آن لائن کانفرنس کا اہتمام عالمی اتحاد علمائے مسلمین سے وابستہ کمیٹی برائے قدس و فلسطین اور فلسطین کے لیے قومی ایکشن گروپ نے مشترکہ طور پر کیا۔
شرکا نے مسجد الاقصیٰ پر بڑھتے ہوئے حملوں، صہیونی آبادکاروں کی دراندازی، بیت المقدس کو یہودی رنگ دینے کی پالیسیوں، مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی توسیع اور غزہ کی مسلسل ناکہ بندی اور جنگ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین کے لیے قومی ایکشن گروپ کے سیکریٹری جنرل عزیز ہناوی نے فلسطین کو "امت مسلمہ کی آزادی اور وقار کا محور" قرار دیتے ہوئے فلسطینی مزاحمت کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا۔
اسی طرح مراکش میں اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت کرنے والے ادارے کے سربراہ احمد ویحمان نے دعویٰ کیا کہ تعلقات معمول پر لانے کے عمل کے نتیجے میں صہیونی حکومت کا اثر و رسوخ مراکش کے مختلف شعبوں تک پھیل رہا ہے۔ انہوں نے مراکشی عوام سے اس عمل کو روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔
کانفرنس کے اختتامی اعلامیے میں مراکش اور صہیونی حکومت کے درمیان رابطہ دفاتر بند کرنے، تعلقات مکمل طور پر ختم کرنے، صہیونی حکومت کی حامی کمپنیوں کے معاشی و تجارتی بائیکاٹ کو وسعت دینے، جنگی جرائم اور نسل کشی کے الزامات میں اسرائیلی حکام کے خلاف قانونی کارروائی، غزہ کی ناکہ بندی ختم کرانے اور فلسطینی قیدیوں کی حمایت کے مطالبات بھی شامل تھے۔
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